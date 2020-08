PRESIDENZIALI USA, BIDEN SCEGLIE HARRIS COME VICE E ALLUNGA SU TRUMP: LA VITTORIA A 1,57

ROMA – Le carte piano piano si stanno scoprendo. A poco più di tre mesi dalle elezioni presidenziali – gli Stati Uniti voteranno il prossimo 3 novembre – i due principali contendenti per la Casa Bianca mettono in campo tutte le loro forze. Così Joe Biden, candidato del Partito Democratico, ha sciolto le riserve e scelto Kamala Harris come sua vice. Una decisione coraggiosa che rafforza Biden come favorito secondo i betting analyst di Sisal Matchpoint che lo vedono avanti al presidente uscente Donald Trump. La vittoria dello sfidante, riferisce Agipronews, è in quota a 1,57 mentre la conferma del leader repubblicano si gioca a 2,35. Non bisogna dimenticare che se Joe Biden dovesse vincere le elezioni diventerebbe il più anziano presidente degli Stati Uniti eletto, a 77 anni, nonché il 16esimo tra i democratici. Donald Trump, invece, cerca di evitare la beffa: infatti solo George Bush Senior, negli ultimi 40 anni, non è stato riconfermato alla presidenza, poiché sconfitto dal democratico Bill Clinton nel 1993.