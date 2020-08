“Il futuro dei vecchi”. Se ne parla giovedì 13 agosto in piazzetta Bagnasco con il prof. Modica

Giovani e anziani, due mondi che si devono incontrare per dare vita a un domani sostenibile. Giovedì 13 in piazzetta Bagnasco, si parla di “futuro dei vecchi” con il prof. Salvatore Modica

Che la crisi economica abbia la sua parte non ci sono dubbi, ma la responsabilità da parte dei più anziani sul domani che consegniamo ai giovani è certa. S’intitola, infatti, “Il futuro dei vecchi” l’incontro in programma alle 19 di giovedì 13 agosto in piazzetta Bagnasco. A promuoverlo è l’associazione “Piazzetta Bagnasco”, sponsor Cappadonia Gelati, nell’ambito delle iniziative promosse per alimentare il dibattito e il confronto su temi che stanno a cuore a tutti.

A parlare di economia italiana, globale e locale, insieme al presidente dell’associazione, Donato Didonna, sarà Salvatore Modica, uno stimolante studioso ordinario di Economia Politica all’Università di Palermo, pronto a lanciare numerose sollecitazioni e a rispondere a tutti i dubbi e alle curiosità che nasceranno sul momento. Ingresso, come sempre, libero e gratuito.

Palermo, 11 agosto 2020