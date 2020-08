Legge urbanistica, Pellegrino (FI): Da inizio alla stagione delle riforme a vantaggio dei siciliani”

Palermo, 07/08/2020: “La riforma della Legge Urbanistica rappresenta una svolta epocale ed una prosecuzione della stagione delle riforme voluta fortemente dal Governo Musumeci e condivisa dal Presidente dell’Assemblea, On. Miccichè. La nuova Legge Urbanistica è il frutto di un atteggiamento politico collaborativo in IV Commissione, i cui lavori sono stati magistralmente coordinati dalla Presidente Giusy Savarino e costantemente seguiti dall’Assessore Toto Cordaro”. A dichiararlo è il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, On. Stefano Pellegrino, componente della Commissione Territorio e Ambiente.