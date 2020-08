Droga: arrestato trafficante con 1,6 kg di droga

I Carabinieri della Sezione Operativa di Taranto hanno arrestato un soggetto pregiudicato tarantino, esponente di una nota famiglia di narcotrafficanti del capoluogo jonico, sequestrando un ingente quantitativo di cocaina purissima. In particolare, i militari, che da giorni monitoravano i movimenti dell’uomo, al termine di un’attività di indagine sviluppatasi attraverso mirati servizi di osservazione e pedinamento, facevano irruzione nell’appartamento del predetto situato nel quartiere tamburi di Taranto. Nel corso della perquisizione, celati all’interno di appositi vani ricavati nella mobilia dell’appartamento, venivano rinvenuti due grossi panetti opportunamente sigillati e messi sottovuoto, contenenti un totale di 1,62 Kg di cocaina che, una volta tagliata e venduta in dosi, avrebbe fruttato agli spacciatori un ricavo di circa 200 mila euro. Lo stupefacente sequestrato sarà sottoposto ad analisi presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Taranto, condotto in carcere.