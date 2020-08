Sixthcontinent denuncia alla Commissione Europea comportamenti, presumibilmente imputabili alla AGCM

Gravi lesioni della riservatezza e della imparzialità con cui devono essere condotte le indagini.

“Nel dicembre 2019 – riporta il comunicato stampa della società – su segnalazione di alcuni utenti, l’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un procedimento di indagine che ipotizza la violazione, da parte di Sixthcontinent Europe S.r.l, piattaforma leader di social commerce, di alcune norme del c.d. “Codice del consumo”.

Il procedimento è ancora in corso ma, essendosi ormai conclusa la fase istruttoria, dovrebbe essere imminente il provvedimento finale.

Nel merito, Sixthcontinent è assolutamente convinta che gli addebiti mossi siano infondati e ritiene di averlo adeguatamente documentato durante lo svolgimento del procedimento istruttorio, deducendo in particolare che le condotte contestate altro non erano che misure di autodifesa – legittime, necessarie, proporzionate (e comunque provvisorie) – da essa prese per far fronte a gravissime pratiche abusive compiute sulla Piattaforma da numerosi utenti, pratiche che violavano le Condizioni di Utilizzo e superavano i limiti tecnici tramite un artificio costruito ad hoc dagli stessi. I danni generati dalla frode stavano determinando ingentissime perdite economiche per la Società che avrebbero avuto conseguenze pregiudizievoli anche per la stragrande maggioranza degli utenti onesti della Piattaforma.

Tali pratiche (poste in essere anche da molti dei quali hanno segnalato Sixthcontinent all’AGCM) sono state peraltro denunciate dalla stessa Società alla Procura delle Repubblica di Milano.

Se gli addebiti di comportamenti ingannevoli e aggressivi dovessero tuttavia essere confermati in sede di decisione finale dell’AGCM, Sixthcontinent ne contesterà decisamente la fondatezza davanti alla competente autorità giudiziaria (Tar Lazio e, in caso di eventuale appello, Consiglio di Stato), percorsi che per attendere una decisione finale dovranno far attendere 3-4 anni.

Fin da ora, però, Sixthcontinent rileva che nel procedimento istruttorio si sono verificate anomalie tali da mettere in dubbio la correttezza e l’imparzialità degli Uffici inquirenti.

In particolare, nel corso dei nove mesi di pendenza dell’indagine, numerosi atti coperti dal più rigoroso segreto istruttorio sono diventati di dominio pubblico e sono apparsi nel web indiscrezioni circa gli sviluppi del procedimento istruttorio, poi puntualmente verificatisi.

Le suddette indiscrezioni hanno comportato, a discapito di Sixthcontinent, la violazione del principio di presunzione di innocenza e l’insorgere di gravissimi e irreparabili danni (patrimoniali e d’immagine), ancor prima di una definitiva presa di posizione nel merito da parte dell’AGCM.

Per tali ragioni, – senza attendere l’esito finale del procedimento istruttorio in corso – Sixthcontinent ha conferito l’incarico allo Studio legale Donà Viscardini, con sede a Padova, Berlin e Bruxelles, di presentare alla Commissione europea una denuncia perché “accenda un faro” sulla correttezza dell’operato dell’AGCM e svolga gli opportuni accertamenti. Verranno denunziati alla Commissione europea – più precisamente al suo Segretariato Generale (in quanto ordinariamente destinatario dei reclami contro gli Stati membri) e alla Direzione Generale “Giustizia e Consumatori” – comportamenti fattuali, presumibilmente imputabili alla AGCM, affinché ne valuti la conformità con il diritto europeo sotto il profilo della riservatezza e della imparzialità con cui devono essere condotte le indagini.”