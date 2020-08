Sanità. Pasqua (M5S): Domani si firma contratto del centro AIAS a Pachino

Palermo 5 agosto 2020 – “Sarà definitivamente attivato domani attraverso la stipula del nuovo contratto tra l’AIAS di Pachino e l’Asp di Siracusa, il centro dell’associazione italiana assistenza agli spastici che servirà la zona sud della provincia di Siracusa, fino oggi quasi totalmente priva di servizi per i diversamente abili. Si tratta di una battaglia vinta che personalmente ho portato avanti nell’interesse di centinaia di famiglie che vivono la condizione di disagio a causa dell’assenza dei servizi primari per le persone con difficoltà e che finalmente otterranno una risposta concreta da parte delle istituzioni”. A darne notizia è il deputato regionale del Movimento 5 Stelle e capogruppo Giorgio Pasqua che domani sarà all’ASP di Siracusa al fianco del direttore generale Salvatore Lucio Ficarra per la contrattualizzazione del servizio AIAS di Pachino. “Regione e ASP – spiega Pasqua – hanno accolto le nostre istanze. Così dalla rimodulazione del budget regionale sull’Assistenza Riabilitativa Presso Centri Accreditati, ovvero la legge ex articolo 26, a Siracusa arriveranno un milione e 200 mila euro di cui circa 600 mila saranno impiegati proprio per l’AIAS di Pachino. Si tratta di una battaglia che porto avanti già dall’indomani del mio insediamento all’Ars e che oggi posso serenamente dire di aver portato a compimento. Il mio pensiero va sempre a quelle famiglie che sono costrette a lunghi ed estenuanti viaggi verso altre zone della Sicilia per poter consentire ai propri congiunti di poter effettuare quei percorsi riabilitativi che nel nostro territorio sono praticamente assenti. Grazie all’incremento del budget e al nuovo contratto di Pachino, la situazione migliorerà presto” – conclude Pasqua.