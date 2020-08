Ponte Messina- Fleres: i partiti nazionali e i loro esponenti siano seri e realizzino il ponte già appaltato

Improvvisamente alcuni esponenti di quella che in questo caso faremmo bene a definire ‘vecchia politica’, date le lunghe carriere di tutti, decidono di occuparsi del Ponte sullo stretto e lo fanno attraverso un Disegno di Legge voto.

Non so bene se la proposta in questione sia più grave per la manifesta ignoranza dalla quale origina o per il palese tentativo di prendere ancora in giro i siciliani – commenta Salvo Fleres, portavoce di Unità siciliana-LeApi-

” Il ponte era già stato appaltato e non ha bisogno di nessuna legge speciale, ma solo della volontà politica dei partiti nazionali ai quali i presentatori della proposta aderiscono. Invece di farneticare su ridicoli disegni di legge, se sono tanto bravi convincano i loro danti causa della politica romana ad essere più seri”