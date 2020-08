Servizi segreti, Laboccetta (Polo sud): “Leggi modificate ad hoc per salvaguardare le poltrone”

4 Agosto – “Rimango stupefatto nel leggere il Corriere della Sera di oggi, Palazzo Chigi è vittima del Pd e del suo tentativo di piazzare e salvaguardare sempre persone vicine all’area democratica. Anche contro le leggi vigenti. Che vengono modificate ad hoc pur di consentire di salvaguardare le poltrone”.

Ad affermarlo è l’Onorevole di Polo Sud Amedeo Laboccetta.

“Credo che l’indignazione, a riguardo, debba essere totale e penso non ci siano precedenti. A ciò si aggiunga l’incresciosa scoperta: una spia iraniana fatta rimpatriare dalla Albania va in giro per il nostro Paese. E questo mentre continuano ad arrivare sbarchi su sbarchi frutto evidente della politica fallimentare versoi la Libia sulla immigrazione sempre portata avanti da noti esponenti del Pd”, conclude.