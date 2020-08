Aci Castello – Conferenza sulla Storia dei mediterranei

E il tour di questa estate degli storici di Edizioni di Storia va avanti senza soste. Maria Concetta Calabrese e Carlo Ruta la sera del 31 agosto avranno come scenario il magnifico Castello Normanno di Acireale, nella Terrazza dei Normanni, per parlare di Mediterranei e del primo Annale, su invito della Proloco di Aci Castello, del Sindaco del Comune di Aci Castello e dell’Archeoclub di Catania. Coordinerà l’incontro la giornalista Flora Bonaccorso. In apertura, i saluti del sindaco Carmelo Camillo Scandurra, del presidente della Pro Loco Massimo Pellegrino e di Giusi Liuzzo presidente di Archeoclub Catania. Ancora un incontro da non mancare, in questa estate che conterrà anche altri momenti di riflessione e conoscenza con gli audaci navigatori della mia casa editrice.