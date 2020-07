PONTE SULLO STRETTO, DOMANI FORZA ITALIA CATANIA SCENDE IN PIAZZA A MESSINA

PONTE SULLO STRETTO, FORZA ITALIA CATANIA SCENDE IN PIAZZA

DOMANI A MESSINA PER “OPERA EMBLEMATICA DI UN NUOVO MIRACOLO ITALIANO”



a Catania e provincia. La crisi scatenata dalla pandemia, se saputa affrontare, può diventare un punto di svolta per l’economia e la nostra realtà sociale. Ecco perché gli investimenti azionati dalla risposta all’emergenza, come il Recovery Fund, devono indirizzarsi al Mezzogiorno e soprattutto alle infrastrutture, la prima leva per la modernizzazione del Paese. Di ciò i cittadini stanno prendendo sempre più coscienza, così come della necessità storica del Ponte sullo Stretto. Da sempre Forza Italia è in campo per costruire l’opera che sarebbe

(Catania, 30/7/2020)

Lo affermano l’on. Marco Falcone , Massimo Pesce e Benedetto Torrisi , commissario, vice commissario e portavoce di Forza Italia a Catania e provincia , preannunciando la partecipazione del partito alla mobilitazione indetta per domani, venerdì 31 luglio, a Messina dalla Rete civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno.

“Fare il Ponte – proseguono Falcone e Torrisi – significherebbe azionare un intervento pubblico miliardario, con enormi ricadute economiche e occupazionali, proprio nel cuore del Sud Italia, fra Sicilia e Calabria. Un progetto che darebbe un fortissimo impulso alla riduzione del divario economico e infrastrutturale fra il Mezzogiorno e il resto d’Italia”.