Pesca con esplosivo, due arresti per furto e 100kg di pesce sequestrato

Durante la notte del 28 luglio scorso, i Carabinieri della Tenenza di San Teodoro, hanno tratto in arresto due persone poiché sorpresi a far esplodere all’interno di una nota società ittica, dei petardi e con l’ausilio di gommoni e delle reti raccoglievano furtivamente oltre 100kg di pesce. I due sono stati sorpresi dai Carabinieri della Tenenza di San Teodoro e immediatamente arrestati per furto aggravato.