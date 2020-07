SUPERENALOTTO, BAGHERIA A SEGNO CON UN “5” DA 38MILA EURO

Martedì fortunato in Sicilia con il SuperEnalotto: a Bagheria, in provincia di Palermo, è stato centrato un “5” da 38.779,77 euro nel concorso del 28 luglio. La giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria Maggiore di via Filippo Buttitta 135. Il Jackpot, intanto, continua a salire, e per il prossimo concorso metterà in palio 19,7 milioni. L’ultimo “6” è stato centrato il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia, come riporta Agipronews, il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.