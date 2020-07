IL RICORDO E’ UN FRAMMENTO DI TEMPO FERMO NEL CUORE

ANNI FA’ ORGANIZZAI UN VIAGGIO PARTICOLARE NELL’ENTROTERRA DELLA SARDEGNA, DOVE L’ARTE E LA CULTURA CONTEMPORANEA SI INTRECCIANO CON QUELLA TRADIZIONALE PER MANTENERE VIVA LA COMUNITA’. AGGIUS MI INCURIOSIVA, VENNI ACCOLTA DA UNA GUIDA ( UN’ ABITANTE DEL POSTO) CHE MI ACCOLSE E MI PRESENTO’ ALLA COMUNITA’. MI PORTO’ A VEDERE LE BOTTEGUCCE, A DEGUSTARE RICETTE TIPICHE E ALLE FESTE DOVE IL CANTO E’ RADICATO E ACCOMPAGNA TUTTE LE CERIMONIE RELIGIOSE, DI NASCITA, MATRIMONI, L’AMORE, MA ANCHE LA MORTE. FUI COINVOLTA IN UN BALLO SFRENATO “IL BALLO TONDO”NELLA PIAZZA DEL PAESE. UN VIAGGIO NELLE TRADIZIONI POPOLARI GALLURESI. I GIOVANI CONSERVANO I CANTI ANTICHI, DECORANO STRADE, CASE, PORTE, MAGAZZINI. LE DONNE PER STRADA USANO I LORO TELAI, ABILI TESSITRICI CHE USANO DEI TRUCCHI PER COMBINARE I COLORI, IN MODO DA OTTENERE TAPPETI COLORATISSIMI. LE BOTTEGUCCE DOVE I MAESTRI FABBRI, GLI ORAFI, CREANO I FAMOSI E TIPICI BOTTONI SARDI. NELLA VIA PRINCIPALE CI SONO I PANETTIERI , MACELLAI E RISTORANTI DOVE CUCINAO LA TRAIZIONALE “SUPPA CUATA”, PREPARATA CON FETTE DI PANE RAFFERMO CON FETTE DI FORMAGGIO FRESCO E GRATTUGGIATO O RICOTTA , CON ZUCCHERO UOVA E LIMONE , “LI CIUSONI “CHE SONO GNOCCHI DI PATATE, IL CLASSICO “PULCHEDDU”E TANTE ALTRE PRELIBATEZZE. DIMENTICAVO, PER I “GARGIUTI “ CORAGGIOSI POSSONO MANGIARE “LA RIVEA” INTERIORA DI CAPRETTO E AGNELLO ALLO SPIEDO, AVVOLTE IN UNA RETE DI GRASSO COTTI AL FORNO O ALLA BRACE. MENTRE SCRIVO DOVRESTE VEDERE LA MIA ESPRESSIONE UN PO’ SCHIFATA. UNA COSA STRANA CHE VOLLI VISITARE FU IL MUSEO DEL BANDITISMO CHE MI SEMBRO’ IL SET DI UN FILM: CATENE, MANETTE, FOTO, MANDATI DI CATTURA, SENTENZE ECC…. AD AGGIUS L’OSPITALITA’ VA OLTRE SI RIMANE IPNOTIZZATI LORO DICONO: MEZUS BASTONADAS DE AMIGU CHI NON LUSINGAS DE IMMIGU”. AGGIUS E’ UN OASI DI VERDE IN UNA CASA RURALE “U STAZZU “VENDONO VINI ECCELLENTI.

AGGIUS SI PUO’ RAGGIUNGERE ATTERRANDO A OLBIA CON VOLI QUOTIDIANI.

MARGHERITA ARANCIO

I SARDI DICONO: “ LA CASA E’ PICCOLA IL CUORE E’ GRANDE”,