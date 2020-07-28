IL RICORDO E’ UN FRAMMENTO DI TEMPO FERMO NEL CUORE

28 luglio 2020 | Filed under: Rubriche | Posted by:

BANDIERA CON I MORIANNI FA’ ORGANIZZAI  UN  VIAGGIO  PARTICOLARE  NELL’ENTROTERRA  DELLA  SARDEGNA,   DOVE  L’ARTE  E  LA CULTURA  CONTEMPORANEA  SI  INTRECCIANO  CON   QUELLA  TRADIZIONALE  PER  MANTENERE VIVA  LA COMUNITA’.  AGGIUS  MI   INCURIOSIVA,  VENNI  ACCOLTA  DA  UNA  GUIDA  ( UN’ ABITANTE DEL POSTO)  CHE  MI ACCOLSE  E MI  PRESENTO’  ALLA COMUNITA’.  MI PORTO’  A   VEDERE LE BOTTEGUCCE,  A DEGUSTARE  RICETTE  TIPICHE  E  ALLE FESTE  DOVE IL CANTO E’ RADICATO E  ACCOMPAGNA  TUTTE  LE CERIMONIE  RELIGIOSE, DI NASCITA,  MATRIMONI,  L’AMORE,  MA ANCHE LA MORTE.  FUI  COINVOLTA IN UN  BALLO SFRENATO “IL BALLO TONDO”NELLA PIAZZA DEL PAESE.  UN  VIAGGIO  NELLE  TRADIZIONI POPOLARI  GALLURESI.   I   GIOVANI  CONSERVANO I  CANTI  ANTICHI,   DECORANO STRADE, CASE,  PORTE,  MAGAZZINI.   LE DONNE PER STRADA  USANO I LORO TELAI,  ABILI  TESSITRICI CHE USANO DEI TRUCCHI PER COMBINARE I COLORI, IN MODO DA  OTTENERE TAPPETI COLORATISSIMI.  LE BOTTEGUCCE  DOVE  I MAESTRI   FABBRI, GLI ORAFI,  CREANO I FAMOSI  E TIPICI BOTTONI SARDI.   NELLA VIA PRINCIPALE  CI  SONO  I PANETTIERI ,  MACELLAI  E  RISTORANTI  DOVE CUCINAO  LA  TRAIZIONALE  “SUPPA  CUATA”,   PREPARATA  CON FETTE DI  PANE  RAFFERMO  CON FETTE  DI FORMAGGIO FRESCO E GRATTUGGIATO  O RICOTTA ,  CON ZUCCHERO   UOVA E LIMONE ,  “LI CIUSONI “CHE SONO GNOCCHI DI PATATE, IL  CLASSICO “PULCHEDDU”E TANTE ALTRE PRELIBATEZZE.  DIMENTICAVO,   PER  I “GARGIUTI “ CORAGGIOSI  POSSONO MANGIARE “LA RIVEA” INTERIORA DI  CAPRETTO  E AGNELLO ALLO SPIEDO, AVVOLTE  IN UNA RETE DI GRASSO COTTI AL FORNO O ALLA BRACE. MENTRE SCRIVO  DOVRESTE  VEDERE LA MIA ESPRESSIONE  UN PO’ SCHIFATA.  UNA COSA STRANA   CHE  VOLLI  VISITARE   FU IL  MUSEO  DEL BANDITISMO CHE  MI SEMBRO’  IL SET  DI UN FILM: CATENE,  MANETTE, FOTO,  MANDATI DI CATTURA, SENTENZE  ECC….  AD  AGGIUS  L’OSPITALITA’ VA  OLTRE  SI RIMANE  IPNOTIZZATI  LORO DICONO: MEZUS  BASTONADAS  DE AMIGU CHI NON LUSINGAS  DE  IMMIGU”.   AGGIUS  E’ UN OASI DI VERDE  IN UNA CASA RURALE “U STAZZU “VENDONO VINI  ECCELLENTI.

AGGIUS   SI  PUO’ RAGGIUNGERE  ATTERRANDO A OLBIA  CON  VOLI  QUOTIDIANI.

 

MARGHERITA  ARANCIO

 

I SARDI DICONO: “ LA  CASA  E’  PICCOLA  IL CUORE E’ GRANDE”,

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