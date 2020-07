“A prescindere. Antonio De Curtis”, in DVD il docufilm che ricorda il principe Totò e la perdita della vista sul palcoscenico

Pubblicato in dvd il docufilm “A prescindere… Antonio De Curtis”: un viaggio nella vita e nell’arte del principe della risata Totò, attraverso la sua lunga carriera artistica, con un approfondimento sull’improvvisa cecità, avvenuta sul palcoscenico del Politeama di Palermo la sera del 3 maggio 1957. Il docufilm, già candidato al Premio Nastri d’Argento 2020, è stato realizzato con la regia di Gaetano Di Lorenzo e con la direzione di produzione di Francesco Torre, entrambi autori anche di un libretto introduttivo al film. Nel dvd vi è un’accurata ricostruzione storica della figura di Totò attraverso numerose e inedite testimonianze di studiosi e di attori, che hanno avuto il privilegio di conoscere o di lavorare con il Principe. Elemento cardine del docufilm è la ricostruzione, in bianco e nero, dell’intervista rilasciata da Totò a Giovanni Di Girolamo proprio quando la cecità colpì l’artista napoletano. Il giornalista Di Girolamo è interpretato da Ferdinando Chifari mentre il ruolo di Totò è stato affidato a Gianfranco Ponte, grande studioso di Antonio De Curtis e attore egli stesso che, con i suoi spettacoli, veste gli immortali panni di Totò, intrattenendo il pubblico con i suoi più celebri sketch. Tanti i contributi fotografici e le recensioni tratte dai giornali e dalle riviste di quegli anni, fra cui un testo di Franca Faldini letto da Emanuela Mulè. Durante la visione del film, fanno da intermezzo le interviste a Giuseppe Bagnati (giornalista e scrittore), Ennio Bispuri (scrittore e storico del cinema italiano), Nello Bonvissuto (spettatore di “A prescindere”), Giuseppe Cascio (oculista), Domenico Livigni (collezionista e scrittore), Gigi Petyx (fotografo), Francesco Puma (critico cinematografico) e agli attori Elio Pandolfi, Giacomo Rizzo e Corrado Taranto. Il docufilm, adesso reperibile in dvd pubblicato da Edizioni Ex Libris, è stato realizzato con il contributo di Sicilia Film Commission e prodotto da Arknoah con le musiche di Giovanni Renzo e le riprese e il montaggio di Pietro Vaglica.