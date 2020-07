In piazzetta Bagnasco con Gery Palazzotto per prendere appunti sulla Palermo che verrà

“Palermo, appunti per il futuro” è il tema del prossimo appuntamento, in programma alle 19 di giovedì 30 luglio in piazzetta Bagnasco. A immaginare la Palermo del dopo Covid-19, dall’arte alla tecnologia, dal lavoro al tempo libero, sarà un raffinato osservatore della vita cittadina come Gery Palazzotto, giornalista, scrittore, autore di opere teatrali oltre che responsabile della comunicazione della principale istituzione culturale cittadina, il Teatro Massimo. Ne parlerà con Donato Didonna, presidente dell’associazione “Piazzetta Bagnasco”, sponsor Cappadonia Gelati.

Ingresso, come sempre libero e gratuito.