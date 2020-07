Servizi igienici disabili, Sindaco De Luca (Messina) risponde ad Aricò (Db) : “Maggiordomo di Musumeci di cui nessuno ricorda azioni di buona amministrazione”

Messina, 27/07/2020: “Meglio essere volgari nel linguaggio che esserlo perennemente nel ruolo istituzionale, interpretato da questi personaggi in cerca d’autore. Ringrazio il maggiordomo politico del Presidente Musumeci, l’onorevole Aricò, ma di lui i siciliani non hanno nessuna traccia di azioni concrete di buona amministrazione. Lo ringrazio inoltre perché mette ancora in evidenza come noi sindaci, in trincea sul territorio, siamo in balia delle problematiche e delle nefandezze create dagli inquilini dei palazzi palermitani, che continuano a danzare mentre la Sicilia sprofonda nel baratro”. Lo afferma il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, che replica così alle accuse dell’on. Alessandro Aricò, Capogruppo di Diventerà Bellissima all’Ars.