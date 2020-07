Sicilia – INVASIONE GHIRI SUI NEBRODI. Catalfamo “Occorre piano organico con Ispra”

“Sono soddisfatto della richiesta dello stato di calamità naturale avanzata dall’Assessore all’Agricoltura Edy Bandiera per l’invasione dei ghiri sui Nebrodi che sta mettendo a rischio i noccioleti. Una richiesta che segue una nostra mozione presentata all’ARS.

Durante questi due anni di legislatura ho più volte proposto diverse misure per contrastare la diffusione di questa specie, che seppur protetta, si sta dimostrando pericolosa per i noccioleti a causa della sparizione dei pedatori che ne ha fatto crescere a dismisura il numero.

Una volta ottenuto lo stato di calamità, occorre modulare un Piano di intervento sotto l’egida dell’Ispra.

Il nostro impegno è stato e prosegue ad essere al fianco di tutte le autorità coinvolte per risolvere questa problematica, per valutare tutte le strade percorribili nel rispetto della natura e delle normative ambientali. Salvaguardare infatti le nocciole dei Nebrodi è fondamentale per garantire continuità a una fetta di mercato di qualità, invidiata in tutta Italia”.

Lo ha dichiarato Antonio Catalfamo, capogruppo della Lega all’ARS