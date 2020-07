Legali Palamara: “Pericolosa fuga di notizie. Palamara chiarirà tutto”

Nella giornata di giovedì è stato notificato al nostro assistito avviso a comparire: e oggi è stato pubblicato sugli organi di stampa – dichiarano gli avvocati difensodi di Luca Palamara -. C’è una evidente fuga di notizie che ci danneggia. Tuttavia, i fatti sono ampiamente noti a questa difesa e riguardano notori e consolidati rapporti di amicizia risalenti nel tempo, come nel caso di Capri si tratta addirittura di inviti per un totale di sei notti nell’arco di dieci anni e in occasione di ricorrenze. In ogni caso nessuna notte fonda, anzi l’alba di un nuovo giorno. E’ intenzione dello stesso Palamara quella di chiarire il prossimo 29 luglio tutti i fatti oggetto di contestazione compresa la sua totale estraneità alle notizie pubblicate sul Il Fatto Quotidiano e La Verità, relativamente alle vicende dell’esposto di Fava contro Ielo e Pignatone per la mancata astensione nel procedimento penale nei confronti dell’avv. Amara a causa dei rapporti professionali tra quest’ultimo e il professor Roberto Pignatone. E’ ferma intenzione del nostro assistito, per evitare inutili e pretestuosi stillicidi e per sgombrare il campo da possibili ed ulteriori contestazioni su asserite utilità ricevute, anche quella di chiarire tutte le vicende inerenti richieste di interessamento per le nomine che nel corso degli anni gli sono state avanzate nell’ambito della sua attività consiliare e di esponente della magistratura associata e risultanti dalle chat acquisite al procedimento” concludono.