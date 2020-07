Sentenza Pogliese, Papale (FI): “Legge Severino da rivedere, si è colpevoli dopo il terzo grado d’appello”

“Solidarietà a colui che ha rifiutato l’immunità per amministrare Catania”

Palermo, 24/07/2020: “Esprimo la mia incondizionata stima e solidarietà all’amico Salvo Pogliese, che in momento cruciale per la città, in cui si stava spendendo al massimo delle sue energie, a causa della legge Severino che condanna in primo grado di giudizio chi, per come sancisce la Costituzione, dovrebbe invece avvalersi della presunzione di innocenza sino al terzo grado giudiziario, è stato coinvolto in una bufera senza precedenti. Ricordo a me stesso che Salvo Pogliese, per amore di Catania, si era anche dimesso dalla carica di Parlamentare europeo, la quale gli garantiva l’immunità oltre ad altre garanzie. Fino ad oggi, con i mezzi a sua disposizione è riuscito ad amministrare la città nell’ottica del risanamento, con coraggio e buongoverno. A lui la mia vicinanza per una vicenda dalla quale, sono sicuro saprà uscirne a testa alta”. Lo afferma il deputato di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, on. Alfio Papale.