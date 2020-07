SINISTRA, FIORAMONTI: VENERDÌ 24 LUGLIO ASSEMBLEA NAZIONALE ONLINE “IL FUTURO INSIEME, PER UNA RINASCITA ECO-SOLIDALE DELL’ITALIA”

“C’è bisogno di un fatto nuovo: la costituzione di una rete tra parlamentari progressisti e del mondo dell’ecologia, sindaci e movimenti civici, realtà della società civile, associazioni è al centro dell’assemblea nazionale online “Il futuro insieme, per una rinascita eco-solidale dell’Italia” che si svolgerà domani venerdì 24 luglio 2020.” Così dichiara l’On. Fioramonti (MISTO), già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

“Siamo onorati -continua Fioramonti – di avere ospiti del calibro di Philippe Lamberts, Co-presidente dei Verdi Europei, di Monica Barni, Vice-Presidente della Regione Toscana, o del Prof. Enrico Giovannini, solo per citarne alcuni”.

“Il programma, ora online, prevede dalle ore 13 alle 17 sessioni tematiche, a seguire l’assemblea nazionale plenaria a cui prenderanno parte diversi parlamentari.”

“È arrivato il momento di unire le forze, creare convergenze sui temi fondamentali per creare anche in Italia una rete di rappresentanti istituzionali (a livello europeo, nazionale e locale), intellettuali ed esponenti della società civile che abbia l’audacia di fare proposte radicali. Le sfide che ci aspettano sono enormi ed abbiamo un’occasione unica per rivoluzionare il paradigma attuale, che ci ha portato sull’orlo del precipizio. Diritti, opportunità, un modello industriale degno del XXI secolo, salvaguardia del capitale umano, sociale ed ambientale sono i pilastri di questa rete”- conclude infine l’ex Ministro”.