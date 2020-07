Patto per il Sud, riprogrammate risorse per il comune di Gela

Mancuso (FI): “Ciò che era stato tolto alla città, grazie alla mia richiesta all’assessore Falcone è stato rifinanziato”



Palermo, 21/07/2020: Con un atto ufficiale a firma dell’assessore Marco Falcone, è stato autorizza il rifinanziamento di interventi specifici nel Comune di Gela, ritenuti strategici per il rilancio turistico ed economico locale. La somma necessaria per il finanziamento degli interventi è pari a € 4.942.000,00.

“Tutto ritorna al suo posto. È stata accolta la mia richiesta di ridare a Gela ciò che era stato sottratto per risanare la finanza pubblica. Adesso tocca al bosco littorio. I progetti in questione, infatti, erano già inseriti nella programmazione del Patto per il Sud, i quali però erano stati definanziati per sanare il debito regionale. Ringrazio l’assessore Falcone perché a seguito di costanti interlocuzioni ha ascoltato l’istanza di un territorio di cui mi sono fatto portavoce”. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso.