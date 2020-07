Economia. Sunseri (M5S): “No al perverso meccanismo del click day per bonus regionale alle imprese. Musumeci ci ripensi”

Palermo 21 luglio 2020 – “No al perverso meccanismo del click day per l’assegnazione delle risorse alle imprese che hanno avuto difficoltà economiche a causa del coronavirus. I 128 milioni di euro del bonus regionale alle imprese potrebbero essere smistati dal tristemente noto meccanismo per il quale chiediamo subito una marcia indietro al governo Musumeci. La Regione impari dagli errori del passato e non li ripeta”. A dichiararlo è il deputato regionale del movimento cinque stelle Luigi Sunseri componente della commissione Bilancio dell’Ars che chiede con un atto ufficiale la revoca del provvedimento con il quale il governo regionale intende utilizzare il click day per l’erogazione del bonus alle imprese. “I siciliani – spiega Sunseri – sono tristemente abituati ai disastri dei click day. Il successo della partecipazione a queste iniziative è peraltro subordinato alla velocità della connessione internet dei partecipanti. Così in pochi secondi andranno via milioni di euro ma siamo sicuri che un’impresa delle Madonie avrà la medesima opportunità che avrà un’azienda di via Libertà a Palermo? La risposta la diamo noi: certamente no. Comprendiamo la necessità della Regione di immettere denaro nel più breve tempo possibile nella nostra economia ma al contempo abbiamo certezza che è un sistema che porterà solo fallimenti. Musumeci e la sua giunta rivedano questo criterio” – conclude Sunseri.