Ambasciata di Polonia: webinar “White Paper on Artificial Inteligence – A European approach to excellence and trust – What Next?”

L’Ambasciata di Polonia a Roma, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione UE l’Istituto per la Competitività I-Com e il Festival della Diplomazia organizza mercoledì 22 luglio un webinar dedicato all’approccio europeo all’intelligenza artificiale: “White Paper on Artificial Inteligence – A European approach to excellence and trust – What Next?”.

Gli esperti italiani e polacchi discuteranno della nuova strategia digitale europea che dovrebbe contribuire ad accrescere il livello di innovazione e di competitività dell’Europa su scala globale.

In un contesto di forte concorrenza globale, è necessario un solido approccio europeo all’argomento. Per sfruttare le opportunità e affrontare le sfide derivanti dall’intelligenza artificiale, l’UE deve parlare con un’unica voce e definire il suo modo di promuovere lo sviluppo e la diffusione dell’IA basandosi sui valori europei.

Il webinar verrà aperto dall’ambasciatore di Polonia a Roma, Anna Maria Anders. Seguiranno i saluti di Giorgio Bartolomucci, Segretario generale del Festival della Diplomazia e di Antonio Parenti, capo della rappresentanza in Italia della Commissione europea.

All’incontro parteciparanno Gian Paolo Manzella, sottosegretario di stato al Ministero dello Sviluppo e Wanda Buk, sottosegretario di stato al Ministero della Digitalizzazione polacco.

Tra gli interventi Stefano Da Empoli, presidente di I-Com; Krzysztof Szubert, ex plenipotenziario del Governo polacco per il mercato unico digitale; Renata Paleń, consulente del ministero polacco per la Digitalizzazione; Marco Scialdone, professore di digital service slow dell’Università Europea di Roma.

Il White Paper, pubblicato il 19.02.2020, è stato concepito con l’intento di rappresentare i possibili cambiamenti che permettano lo sviluppo affidabile e sicuro dell’intelligenza artificiale in Europa, con il pieno rispetto dei valori e dei diritti dei cittadini dell’Unione. La Commissione ha proposto di creare linee guida e normative relative all’AI basate sulla “perfezione e affidabilità”. Il White Paper viene sottoposto a consultazioni pubbliche. In base alle informazioni raccolte, la Commissione intraprenderà ulteriori passi per lo sviluppo in piena sicurezza dell’intelligenza artificiale nell’Unione Europea.

L’approccio europeo all’AI è quello di promuovere le capacità innovative dell’Europa nell’ambito dell’intelligenza artificiale, sostenendo nel contempo lo sviluppo e lo sfruttamento di una AI etica e affidabile in tutta l’economia europea.

L’intelligenza artificiale dovrebbe essere messa al servizio dei cittadini e costituire una forza da utilizzare per il bene della società.