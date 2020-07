A Mussomeli un castello è pieno di fantasmi

È abbarbicato in cima a una rupe, come se tenesse ferma la roccia di cui esso stesso si compone e al sui interno storie e leggende si muovono stanza dopo stanza

La prima leggenda è quella delle tre bellissime sorelle del Principe Federico: Clotilde, Costanza e Margherita. Pare che Federico, per gelosia morbosa o per un senso abnorme di difesa, chiamato in guerra e con la paura che potesse accadere qualcosa alle sorelle in sua assenza, decise di chiuderle in una stanza, fornita dei viveri necessari a mantenerle in vita, facendone murare la porta. Ma la guerra durò per un lungo periodo, e quando il Principe tornò al Castello trovo le sue sorelle morte, e, sembra, con le scarpe ancora fra i denti in un estremo tentativo di nutrirsi.

Un’immagine orrenda, grottesca e spaventosa…