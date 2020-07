Associazione Codici – Via D’Amelio e valori sociali

Oggi è il 28° anno dalla strage di via D’amelio ove persero la vita per mano mafiosa Paolo Borsellino e le persone della sua scorta.

Per ricordare il loro estremo sacrificio non é più sufficiente organizzare ricorrenze formali che poi cadono nel dimenticatoio ma è necessario operare nella vita di tutti i giorni, nei vari contesti sociali, per dare una svolta a tutto ciò che determina il malaffare.

Qualche giorno fa è stato costituito a Trapani un gruppo di coordinamento tra vari soggetti per sensibilizzare la società civile sui temi dell’estorsione, dell’usura, dell’ambiente, del lavoro nero ed in genere della microcriminalità a cui ha aderito l’associazione CODICI.

Si spera che le iniziative che verranno intraprese da tale nuovo organismo possano servire ad affrontare i gravissimi problemi che assillano il nostro territorio e quindi a contrastare certa “ mentalità asociale “ che si annida nei più disparati ambienti e dalla quale possono derivare fenomeni criminali sicuramente nocivi alla collettività tra i quali la mafia, la corruzione ed altre condotte perniciose.

Associazioni Codici – Centro per i diritti del cittadino,

Codici Sicilia,

Codici Ambiente

Delegazioni di Palermo e Castelvetrano

Avv. Giovanni Crimi