“Storia dei Mediterranei” – Incontro alla Libreria Internazionale Il Mare (Roma)

Non poteva mancare, durante il viaggio a Roma e Santa Severa, un incontro alla Libreria Internazionale Il Mare, il 24 luglio, alle ore 18,30, si parlerà del terzo volume di “Storia dei Mediterranei”, evento programmato in presenza a marzo, rimandato come tutto e adesso proposto con una diretta Facebook, direttamente presso la Libreria, con la presenza di due degli autori, che ci esporranno i loro saggi contenuti nell’opera, Pino Blasone storico del pensiero e Carlo Ruta storico delle civilizzazioni, introduce Marco Firrao, gestore della Libreria. Da non perdere