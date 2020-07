Onlus A Cuore Aperto: grazie al capitano del motopeschereccio ‘’Accursio Giarratano’’ per donazione alla nostra associazione

“Ringraziamo di cuore l’armatore, il capitano e l’equipaggio del motopeschereccio ‘Accursio Giarratano’ di Sciacca per aver deciso di devolvere alla nostra associazione una parte dei 10mila euro a loro donati dalla Ong ‘Mediterranea saving humans’. A loro va il nostro grazie più grande soprattutto per aver salvato dei migranti in difficoltà in mezzo al mare dando testimonianza di alto senso civico e morale. Utilizzeremo questa donazione, per la quale ringraziamo anche l’Ong “Mediterranea saving humans”, per il progetto Un Cuore per Ipogolo che da 16 anni portiamo avanti in Tanzania in collaborazione con la Comunità Cristiani nel Mondo”.

Così il cardiochirurgo Giovanni Ruvolo, presidente dell’associazione onlus “A Cuore Aperto”, in una nota, ringrazia pubblicamente Gaspare Giarratano e il figlio Carlo, rispettivamente armatore e capitano del motopeschereccio “Accursio Giarratano”, che hanno devoluto i 10mila euro ricevuti dalla Ong ad 8 associazioni impegnate nel volontariato. Alla onlus “A Cuore Aperto”, che si occupa di assistenza sanitaria e alla formazione tra la Sicilia e la Tanzania, sono stati donati 1.000 euro.