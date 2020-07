Migranti, a Messina il Sindaco De Luca chiude l’Hotspost di Bisconti: “Basta con il mercimonio

Se la Regione subisce passivamente le imposizioni di Roma io passo ai fatti”

Messina, 17/07/2020: “Oggi pomeriggio, dall’Hotspot di Bisconte a Messina, ufficializzeremo tramite un’apposita conferenza stampa la chiusura della struttura abusivamente realizzato nell’ex caserma Gasparro. Ciò che è successo mercoledì sera, con una trentina di migrati ancora a piede libero, ricercati dalle forze dell’ordine, è un fatto che non può e non dovrà più ripetersi. La cittadinanza è preoccupata e non posso permettere che nel mio territorio regni sovrano il disordine. I migranti fuggono indisturbati per la città, mettendo in pericolo la popolazione e dobbiamo pure stare in silenzio senza protestare? Non ci sto, per tale motivo dico basta a questo mercimonio. Se a livello regionale non si riesce a fare la voce grossa con Roma, accettando supinamente tale condizione, da adesso a Messina si cambia e anche subito”. Lo afferma il Sindaco di Messina, Cateno De Luca.

Una storica decisione quella del Primo cittadino, il qual oggi pomeriggio, a partire dalle ore 18 provvederà all’affissione del provvedimento all’ingresso principale dell’Hotspot di Bisconte. Sarà possibile seguire la diretta anche dalla Pagina Facebook De Luca Sindaco di Messina.