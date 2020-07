AGRIGENTO – NIDIFICAZIONE CARETTA CARETTA: TENTATIVO FALLITO!

Ieri sera una grossa tartaruga caretta caretta è arrivata dal mare per deporre le sue uova, lungo la spiaggia del viale delle dune.

Purtroppo ha scelto la spiaggia sbagliata!

Dopo tre ore di travaglio e ben cinque buche scavate è andata via senza deporre alcun uovo. Questo perchè la spiaggia è stata invasa da curiosi che in centinaia sono accorsi in zona disturbandola, durante l’operazione.

Schiamazzi, flash e l’improvvido arrivo di un cane, l’hanno disturbata a tal punto che è dovuta andare via. Tutto ciò nonostante la presenza dei volontari di Mareamico, del WWF, dei carabinieri e degli uomini della Capitaneria di porto.

Speriamo che nella notte abbia trovato una spiaggia più tranquilla ed abbia deposto le sue uova.

Guarda il video: https://www.facebook.com/835808973122116/videos/330771628315559/