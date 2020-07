Secondo Jetcost cinque mete della Sicilia tra le più ricercate dagli italiani per la seconda metà di luglio

Favignana è la quarta città più ricercata in Italia

Anche Catania, Palermo, Lampedusa e San Vito lo Capo tra le 30 destinazioni preferite dai turisti nazionali per trascorrere le vacanze di luglio

Finalmente gli italiani sono di nuovo pronti a partire per le vacanze e le mete nazionali si dimostrano le più gettonate e ricercate dai turisti, anche da quelli stranieri. In generale, durante il mese di luglio si tende a viaggiare “in casa”, a percorrere distanze relativamente brevi e a scegliere alloggi semplici che offrono qualità e, naturalmente, sicurezza. Il motore di ricerca di hotel e voli www.jetcost.it ha rilevato che le ricerche di alloggi per la seconda metà di luglio sono triplicate rispetto alla prima parte del mese, quando c’era ancora un po’ di incertezza e paura tra i viaggiatori. Quasi 8 utenti su 10 (77%) hanno cercato destinazioni nazionali, solo il 23% ha scelto destinazioni europee. In termini di preferenze, sembra che gli italiani adesso abbiano voglia di sole e spiagge, come si evidenzia dalle destinazioni predilette nelle loro ricerche con queste caratteristiche (71%); sono meno quelli che scelgono destinazioni nell’entroterra (29%). Cinque località della Sicilia risultano tra le 30 più ambite per la seconda metà di luglio. Favignana si distingue per occupare la quarta posizione.

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito web, in modo da ottenere dati molto affidabili in quanto si tratta di vere e proprie ricerche e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di alloggi tra il 15 e il 31 luglio indicano che, oltre a Favignana, tra le località più ricercate dai turisti nazionali ci sono Catania (11), Palermo (12), Lampedusa (17) e San Vito lo Capo (26).

Le città italiane più ricercate per la seconda metà di luglio:

1. Jesolo (Friuli-Venezia Giulia)

2. Riccione (Emilia-Romagna)

3. Capri (Campania)

4. Favignana (Sicilia)

5. Sorrento (Campania)

6. Cesenatico (Emilia-Romagna)

7. Roma (Lazio)

8. Ischia (Campania)

9. Alassio (Liguria)

10. Capalbio (Toscana)

11. Catania (Sicilia)

12. Palermo (Sicilia)

13. Alghero (Sardegna)

14. Gallipoli (Puglia)

15. Porto Cesareo (Puglia)

16. Olbia (Sardegna)

17. Lampedusa (Sicilia)

18. Portofino (Liguria)

19. Rimini (Emilia-Romagna)

20. Cervia (Emilia-Romagna)

21. Ponza (Lazio)

22. Lignano Sabbiadoro (Friuli-Venezia Giulia)

23. Caorle (Veneto)

24. Cagliari (Sardegna)

25. Tropea (Calabria)

26. San Vito lo Capo (Sicilia)

27. San Teodoro (Sardegna)

28. Moena (Alto Adige)

29. Firenze (Toscana)

30. San Felice Circeo (Lazio)

Un portavoce di Jetcost ha dichiarato: “A poco a poco gli italiani stanno ritrovando il coraggio di viaggiare, anche se ancora con cautela; sono infatti le destinazioni nazionali a essere quelle più ricercate per le vacanze nella seconda metà di luglio, una buona notizia d’altra parte per gli albergatori e i ristoratori, proprio ora che tutto il settore del turismo è in forte difficoltà e ha bisogno di ripartire. Abbiamo registrato un aumento del 188% delle ricerche rispetto alla prima metà di luglio, segno che la gente sta mettendo da parte i timori iniziali e sta prendendo dimestichezza con le misure di sicurezza, fidandosi di quelle adottate dalle strutture e dagli stabilimenti. Le destinazioni balneari sono chiaramente preferite, con sette turisti italiani su dieci in cerca di sole, sabbia e mare rispetto alle destinazioni interne. La Sicilia risulta una delle regioni più ricercate con cinque città tra le 30 preferite per trascorrere queste vacanze; con Favignana che si distingue particolarmente, occupando la posizione numero quattro. Da Jetcost incoraggiamo tutti gli italiani a godersi queste meritate ferie dopo i sacrifici fatti durante i mesi peggiori della pandemia”.