ACCORDO CONFESERCENTI E BORSADELCREDITO.IT: ACCESSO RAPIDO AL CREDITO DIGITALE PER OLTRE 350.000 IMPRESE IN 20 REGIONI D’ITALIA

Le imprese associate a Confesercenti che faranno richiesta avranno un canale privilegiato di accesso al credito digitale di BorsadelCredito.it. La richiesta è compilabile interamente online e l’impresa può ottenere una risposta in 24 ore per accedere a finanziamenti flessibili, da 50.000 a 500.000 euro, della durata tra 12 mesi e 6 anni, in alcuni casi con 12 mesi di pre-ammortamento e garanzia personale o del Fondo di Garanzia.

Roma, 13 luglio 2020 – Processi digitali efficaci e veloci in grado di fornire una risposta alle richieste di accesso al credito delle imprese associate Confesercenti anche in 24 ore. È la finalità dell’accordo tra Confesercenti Nazionale e BorsadelCredito.it, primo operatore in Italia interamente digitale di credito alle PMI, che coinvolge, a livello operativo, le società del Sistema Confesercenti ATS srl e CoSviG.

“Un’“”importante opportunità che le nostre imprese possono cogliere – spiega Confesercenti – beneficiando di un consistente snellimento delle pratiche burocratiche e, quindi, di un notevole risparmio di tempo. I nostri associati potranno, infatti, sfruttare il processo digitale messo a disposizione da BorsadelCredito.it, ossia una richiesta completa di finanziamento gestita attraverso il sito di BorsadelCredito.it”.

Le richieste potranno riguardare le seguenti tipologie di finanziamento: base, con importo da 50.000 euro a 500.000 euro, della durata tra 12 a 60 mesi; e Cash Anti COVID-19 Fase II, il finanziamento di lungo periodo pensato da BorsadelCredito.it per la ripartenza delle PMI italiane – fino a 6 anni di durata, di cui 12 mesi di pre-ammortamento, con importo da 50.000 euro a 500.000 euro e garanzia personale o del Fondo di Garanzia.

Per la gestione delle richieste di finanziamento e per la verifica formale delle stesse, il personale ATS e CoSviG è stato formato da BorsadelCredito.it e accreditato per l’accesso alla piattaforma al fine di poter fornire alla rete e alle strutture territoriali Confesercenti il massimo supporto tecnico, pratico e di consulenza.

“Siamo lieti di lavorare al fianco di Confesercenti in quanto crediamo che la strada della collaborazione sia la via maestra per innovare realmente il mondo della finanza e renderlo più efficiente e funzionale alle esigenze dell’economia reale, specialmente in questi mesi di incertezza che seguono l’emergenza sanitaria – spiega Antonio Lafiosca, Group COO di BorsadelCredito.it. – Questo accordo si inserisce inoltre nel solco dell’evoluzione che abbiamo intrapreso da qualche tempo che vede la Società ampliarsi da soli erogatori di credito ad abilitatori tecnologici per la finanza tradizionale.”

“Siamo molto lieti di aver concluso questo accordo con un partner così prestigioso come BorsadelCredito.it – conclude Confesercenti – che ci consentirà di snellire le procedure di accesso al credito e di fornire risposte rapide e in tempi certi alle nostre imprese, anche alla luce del momento particolare che il Paese sta attraversando. Piccole imprese e microimprese sono quelle con maggiori difficoltà di accesso al credito: per questo come Confesercenti stiamo lavorando per ampliare la gamma di strumenti che forniscano liquidità a questo mondo imprenditoriale affinché possa avere una concreta base sulla quale costruire la ripartenza”.

Confesercenti: Fondata a Roma nel 1971, la Confesercenti è una delle principali associazioni imprenditoriali del Paese ed è membro fondatore di Rete Imprese Italia. Rappresenta più di 350mila PMI del commercio, del turismo, dei servizi, dell’artigianato e dell’industria, capaci di dare occupazione a oltre 1.000.000 di persone, riunite in oltre 70 federazioni di categoria. Con oltre 5mila addetti, 120 sedi provinciali, 20 regionali e oltre 1000 territoriali, è un punto di riferimento per le imprese su tutto il territorio nazionale. La missione di Confesercenti è quella di rappresentare il mondo delle PMI che, con il loro dinamismo, danno un contributo ineguagliato al Pil e all’occupazione d’Italia, contribuendo alla crescita delle imprese e dell’economia e allo sviluppo della democrazia, attraverso la collaborazione con le istituzioni, con le organizzazioni sociali, economiche, culturali e umanitarie. Su questi obiettivi, la Confesercenti promuove proposte su cui coinvolge le Istituzioni e le forze sociali italiane ed europee.

BorsadelCredito.it è il primo operatore italiano di peer to peer lending per le PMI.

Specializzata nel credito alle micro, piccole e medie imprese, BorsadelCredito.it vanta oggi più di 25.000 imprese clienti provenienti da tutta Italia, 4.000 prestatori e oltre 90 milioni di euro erogati. La start-up FinTech è nata nell’ottobre 2013 come piattaforma digitale di brokeraggio per il credito alle aziende, aprendo poi nel settembre 2015 il canale del P2P lending come primo operatore per le aziende in Italia, in qualità di Istituto di pagamento autorizzato da Banca d’Italia. BorsadelCredito.it è gestita da un gruppo societario, la cui Holding è la Business Innovation Lab S.p.A., che controlla al 100% altre due società: Mo.Net S.p.A. con socio unico (società iscritta all’albo degli istituti di pagamento ex art. 114 septies del T.U.B con il codice 36058.6), la società del gruppo autorizzata a svolgere i servizi di peer-to-peer lending, attraverso cui gli utenti possono prestarsi il denaro e restituirlo a rate; e ART SGR S.p.A. con socio unico, Iscritta all’Albo delle SGR di cui all’art. 35 comma 1, sezione FIA del TUF con codice iscrizione albo n.161, autorizzata a gestire fondi alternativi di investimento riservati ad investitori professionali.