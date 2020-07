Si inaugura lunedì 13 luglio la nuova sede di Villabate dello sportello di ascolto contro la violenza del progetto AMORU’

Cambio di sede e potenziamento del servizio per lo sportello di ascolto contro la violenza sulle donne e i bambini, che il progetto “AMORU’ – Rete Territoriale Antiviolenza – Troppo Amore Uccide” ha attivo anche a Villabate, esattamente al civico 18 di via Luigi Pirandello. Grazie alla sensibilità della locale amministrazione comunale, il servizio viene gestito dall’associazione CO.TU.LE.VI. e costituisce un altro tassello del percorso compiuto grazie a FONDAZIONE CON il SUD attraverso il Bando Donne 2017, che ha consentito alla rete di associazioni guidata dall’organizzazione umanitaria LIFE and LIFE di gestire anche due altri sportelli a Palermo e Altavilla.

L’inaugurazione di lunedì 13 luglio segna un ulteriore passo nel progetto che accoglie e prende in carico le donne vittime di violenza anche attraverso una casa a indirizzo segreto.

Alla cerimonia di consegna delle chiavi da parte del Comune di Villabate saranno presenti: il primo cittadino, Vincenzo Oliveri; la presidente della CO.TU.LE.VI., Aurora Ranno; Valentina Cicirello, vicepresidente di LIFE and LIFE; Liliana Pitarresi, coordinatrice della Rete Antiviolenza; gli operatori dello sportello di Villabate, le psicologhe Maria Rita Li Chiavi e Melissa Reale, gli avvocati Francesca Salvia, Ines Trapani e Rosamaria Romeo.