Rapine in banca: arrestati a Palermo gli autori di un assalto nel Cesenate

Questa mattina, a Palermo, Trabia (PA) e Piana degli Albanesi (PA), militari della Compagnia Carabinieri di Cesena, attivamente supportati nella fase esecutiva dai colleghi del Comando Provinciale di Palermo, hanno tratto in arresto: B.G. classe 72, C.F. classe 88, C.M. classe 83 e M.G. classe 65, palermitani, tutti noti alle FF.PP, poiché resisi responsabili, in concorso, di rapina aggravata e detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, in esecuzione di un ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere emessa in data 3 luglio 2020 dal GIP del Tribunale di Forlì, su analoga richiesta del Pubblico Ministero – Dott. Filippo SANTANGELO, che ha coordinato le indagini.

In particolare, i 4 individui, nel primo pomeriggio del 03 mar 2020, apparentemente non armati, con volto parzialmente travisato da berretto, dopo aver fatto irruzione all’interno della filiale della “Romagna Banca”, sita in questa via Cervese, dopo essersi fatti consegnare i cellulari dai dipendenti e da alcuni clienti presenti, li costringevano sotto minaccia a permanere per circa un’ora all’interno di un ufficio, in attesa dell’apertura temporizzata delle casseforti, dalle quali veniva asportato denaro contante pari ad euro 86.000 circa. Durante le concitate fasi della rapina e prima di dileguarsi, i malfattori aggredivano fisicamente una g.p.g. che, in divisa, era appena entrata in banca, ignara di quanto stesse accadendo, per effettuare un’operazione di carattere privato, sottraendole la pistola beretta 9×21 in dotazione.

Le immediate investigazioni esperite dai Carabinieri di Cesena, suffragate da testimonianze, esame delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza lungo il percorso di fuga dei malviventi consentivano di risalire all’autovettura utilizzata per la rapina e successivamente, alla completa identificazione di tutti i componenti del sodalizio criminale.