De Micheli, ministra Infrastrutture e Trasporti, a 24 Mattino su Radio 24: DL Semplificazioni: “Testo pronto in 2-3 giorni”

Il decreto semplificazioni approvato nella notte di ieri ‘salvo intese’ sarà pronto “nel giro di 2-3 giorni”. Lo ha assicurato la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, a 24 Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. “Già ieri abbiamo lavorato, ci sono le condizioni per arrivare alla chiusura in pochi giorni. Il presidente del consiglio è fuori ed è bene che ci sia anche lui”, ha aggiunto, spiegando che in cdm c’era “un clima positivo”.

Ponte Genova – “Va a Aspi, ho firmato io lettera a commissario Bucci”

“Sì, sì, la lettera al sindaco Bucci l’ho firmata io”. Il ministro di Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, conferma che il ponte di Genova ricostruito dopo il crollo “va al concessionario”, cioè Autostrade per l’Italia (Aspi) controllata dai Benetton, secondo la lettera inviata al sindaco di Genova. “Ho mandato una lettera perché abbiamo avuto una riunione in cui (Bucci-ndr) ha chiesto quali dovessero essere i percorsi” ha spiegato a 24 Mattino su Radio 24. “La procedura collaudo, la consegna post inaugurazione va al concessionario. Ovviamente in questa fase il concessionario è Aspi e questa vicenda è soggetta a una fase, dopo questo percorso, sulla revoca (della concessione) e sulle manutenzioni. In questa fase questa è l’opzione – ha ribadito De Micheli – e ho firmato e inviato” la lettera. “Comunque un concessionario ci sarà sempre”, ha concluso la ministra.

Caos Liguria – “Controlli in Liguria? In 10 giorni termineranno”



Caos autostrade in Liguria? “Questi controlli andavano fatti 10 anni fa, abbiamo avuto un rapporto non all’altezza fra Stato e concessionari. Noi dopo decenni per primi abbiamo impostato un lavoro per la sicurezza delle gallerie e viadotti in tutta Italia. Appena avuta la prima mappatura abbiamo chiesto ad Aspi di fare gli interventi. Era in vigore la circolare del ’67 che imponeva un controllo a vista. Noi abbiamo detto che andava bene un controllo con le nuove tecnologie georadar per semplificare”. Così la ministra dei Trasporti Paola De Micheli, a 24 Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. “Nei prossimi 10 giorni in Liguria terminiamo i controlli”, risponde la ministra.

DL Semplificazioni – De Micheli, ministra Infrastrutture e Trasporti, a 24 Mattino su Radio 24: “Commissario Roma-Latina dopo approvazione decreto”

“Stiamo addivenendo con la Regione Lazio a un nuovo assetto societario della concessione autostradale del collegamento Roma-Latina; e con il nuovo assetto societario daremo avvio alla parte finale della progettazione e all’assegnazione dei lavori”. Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture su Radio 24. “Non appena entrerà in vigore il decreto (semplificazioni, ndr) nominerò un commissario”, ha concluso la ministra ricordando che il nuovo collegamento autostradale Roma-Latina è incluso nel piano “Italia-veloce” che conta le 130 opere strategiche “sulle quali ci saranno accelerazioni e una poderosa spinta del governo per la realizzazione nei prossimi mesi e nei prossimi anni”.