ARS, SALVATORE LENTINI ADERISCE AL GRUPPO “ORA SICILIA”. GENOVESE, LANTIERI E TERNULLO: «ENTUSIASTI PER L’INGRESSO DI TOTÓ, UOMO DI ESPERIENZA E GRANDE SENSIBILITÁ».

Salvatore Lentini aderisce al gruppo Ora Sicilia. L’ex deputato regionale di Fratelli d’Italia rafforza la formazione parlamentare costituita all’Assemblea Regionale Siciliana nell’estate del 2019 da Luigi Genovese, Luisa Lantieri e Daniela Ternullo, che danno il benvenuto, insieme agli onorevoli Pippo Gennuso e Tony Rizzotto, al nuovo tassello di un progetto politico che mira all’espansione dell’area moderata a sostegno del governo Musumeci: «Accogliamo con grande entusiasmo – dichiarano gli esponenti di Ora Sicilia – l’ingresso di Totò Lentini nella nostra squadra. Un autentico rappresentante del popolo, da sempre vicino alle fasce più deboli del tessuto sociale palermitano, che vanta grande esperienza e potrà pertanto apportare indiscusso valore e nuova linfa alla crescita di un’idea di Sicilia che oggi, grazie all’adesione del collega, continua a crescere trovando un nuovo, fondamentale sbocco nel capoluogo regionale. Siamo convinti – concludono – che l’adesione di Totò Lentini ci permetterà di solidificare ulteriormente l’impalcatura progettuale del nostro giovane contenitore politico, calibrato sin dalle sue origini sulle peculiarità logistiche, economiche, statutarie, sociali e culturali della Sicilia».

L’ingresso in Ora Sicilia di Salvatore Lentini genera, inoltre, l’archiviazione della richiesta di costituzione in deroga del gruppo parlamentare, questione dibattuta in queste settimane dal Consiglio di Presidenza all’Ars. L’adesione del quarto componente, infatti, ristabilisce il numero minimo di deputati previsto, per la costituzione e il mantenimento di un gruppo parlamentare, dall’articolo 23 del regolamento interno dell’assemblea.