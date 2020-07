È morto Mauro Mellini

Molti lo ricorderanno per le sue battaglie in difesa dei Diritti Umani e Civili, per il suo notevole contributo all’approvazione della legge sul divorzio, per essere stato tra i fondatori del Partito Radicale, del quale fu anche deputato.

In passato componente del Consiglio Superiore della Magistratura, con i suoi saggi e i numerosi articoli scritti, con le sue parole pungenti e ricche di impareggiabile ironia, ha affrontato le tante storture della legge e della Magistratura, anticipando quanto è accaduto negli ultimi mesi che hanno dimostrato come il Partito dei Magistrati (così come lo aveva definito Mellini) non fosse un’invenzione letteraria ma la triste realtà di un Paese ormai allo sbando .

L’Avvocato Mellini scriveva quotidianamente articoli (a volte anche due o tre al giorno) che da almeno dieci anni abbiamo sempre pubblicato, anche allorquando potevamo ritrovarci ad avere opinione diversa rispetto qualche articolo che talvolta in privato diventava oggetto di confronti che ci hanno permesso di apprezzare sempre la grande onestà intellettuale di Mauro Mellini.

Purtroppo, Mellini se n’è andato senza vedere coronato il suo sogno di uomo libero e strenuo difensore del garantismo, quello di una Giustizia Giusta, nome che 2006 aveva dato al periodico online fondato insieme ad Alessio Di Carlo.

Gian J. Morici