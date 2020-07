LEGGERE LA STORIA – Lunedì appuntamento con il direttore della rivista Storia Miliatare Maurizio Brescia (storico Marina Militare)

Lunedì 6 luglio, ore 18,30, per il ciclo LEGGERE LA STORIA, è la volta del direttore della rivista Storia Miliatare Maurizio Brescia (storico Marina Militare) che in diretta dal suo profilo facebook, terrà una conferenza sul tema “LE FONTI FOTOGRAFICHE PER LA GUERRA NAVALE NEL MEDITERRANEO NEI DUE CONFLITTI MONDIALI”, testo presente nell’ultimo volume Storia dei Mediterranei. Assolutamente da seguire. Gli enti culturali che organizzano sono Archeoclub Catania, diretto da Giusi Liuzzo; Italia Nostra Melilli, diretta da Nella Tranchina; Gruppo archeologico Depranon, diretto da Antonella Altese; Istituto Sapere e Edizioni di Storia di Giovanna Corradini.