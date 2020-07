Il Museo de’ Medici di Firenze riapre sabato 20.06.2020 con una performance teatrale

MUSEO DE’ MEDICI:

NUOVO ALLESTIMENTO

CON QUINDICI RITRATTI INEDITI

Con l’arrivo di un’intera nuova collezione di gran pregio, si è completato in questi giorni il riallestimento del Museo de’ Medici, primo e unico museo interamente dedicato alla storia della più celebre famiglia fiorentina.

Il Museo occupa il piano nobile del palazzo di via dei Servi (che appartenne al cavalier Sforza Almeni, consigliere di Cosimo I) e ha riaperto al pubblico lo scorso 20 giugno con una doppia live performance da tutto esaurito dedicata alla peste di Firenze del 1630.

La nuova e ricchissima collezione del Museo ospita molti capolavori inediti tra i quali ritratti medicei del Sustermans (Margherita Luisa d’Orleans, Leopoldo de’ Medici e Vittoria della Rovere), Bronzino (Cosimo I), Van Douven (Elettrice Palatina), il Baciccio (Margherita Luisa d’Orleans) e Pourbus il Giovane (Concino Concini) oltre a pitture, disegni e incisioni di Pier Dandini, Scacciati, Preissler, Della Bella, Ligozzi, Santini e Boscoli, un busto marmoreo e un bronzetto del Foggini, uno del Piamontini ed ancora manoscritti, medaglie, un centinaio di lettere autografe (alcune in esposizione e comunque tutte a disposizione degli studiosi) e persino oggetti in uso alla corte dei granduchi, tra cui la bomboniera in legno e foglia d’oro tra il Gran Principe Ferdinando e Beatrice Violante di Baviera.

Il nuovo allestimento che accoglie i visitatori nel Museo di via de’ Servi, rientra nella volontà della Direzione di far vivere il Museo anche come contenitore a tema “Medici”, cioè capace di ospitare iniziative culturali di diversa natura: infatti prossimamente riprenderanno i concerti in collaborazione col Conservatorio Cherubini di Firenze, i seminari e le presentazioni editoriali.

Inoltre, a incrementare la proposta culturale del Museo de’ Medici anche l’istituzione di una residenza artistica concessa all’associazione culturale DeLira, giovane e poliedrica realtà del panorama artistico fiorentino che arricchirà l’esperienza dei visitatori con l’organizzazione di performance e laboratori.

Infine cambiano i giorni e gli orari d’apertura del Museo, che sarà visitabile dal venerdì al lunedì dalle 10 alle 18, il mercoledì dalle 14 alle 18 e il giovedì dalle 10 alle 14; il martedì chiusura completa.

Un museo per i Medici a Firenze

Aperto nel 2019 – l’anno che celebrava i 500 anni trascorsi dalla nascita di Cosimo I e di Caterina de’ Medici – il Museo de’ Medici si sviluppa sul piano nobile di Palazzo Sforza Almeno, sontuoso edificio che fu confiscato dalla famiglia Taddei a metà del XVI secolo da Cosimo I de’ Medici per essere donato al consigliere segreto Sforza Almeni. Non solo Cosimo I e Eleonora di Toledo passeggiarono in queste stanze, ma anche artisti come Bartolomeo Ammannati e Giorgio Vasari, incaricati di decorare il palazzo di Sforza Almeni che, dopo aver ricevuto così tanta ricchezza, dal Granduca fu anche tragicamente ucciso!

Il progetto del Museo de’ Medici è frutto di una startup giovanile ideata da Samuele Lastrucci, giovane direttore d’orchestra che con la propria famiglia condivide una passione sfrenata per la Dinastia Medici, ed è sostenuto da una fitta rete di partnership: Polistampa, Paolo Penko, Tamara Pasquinucci, Massimo Poli, Hologriffe, Castello di Querceto, Tenuta di Grignano, Tenuta di Artimino, Tenuta Sette Ponti, Le Vie dei Medici, Circolo Numismatico Mediceo, Associazione Modellismo e Storia, Associazione Firenze Alchemica.

Chi ha avuto l’opportunità di visitare il Museo ha capito che lo stesso palazzo trasuda storia da ogni angolo, ed è quindi la location adeguata per il nuovo museo dedicato alla Dinastia Medici che si dipana in varie sale.

Coniugando elementi reali e virtuali, e facendo ricorso a varie tecnologie, il Museo de’ Medici racconta la storia medicea attraverso sale tematiche, mostre temporanee, eventi, una libreria specializzata, incontri, presentazioni editoriali e conferenze. Di particolare interesse per il visitatore appare l’opportunità di poter ammirare opere d’arte e oggetti – per lo più reliquie e cimeli – provenienti da collezioni private, non musealizzati e quindi pressoché invisibili.

La prima sala, tematica, è dedicata alla genealogia, è un vero ritratto della famiglia Medici narrato attraverso un suggestivo cinema olografico.

Dalla famiglia al territorio: la stanza che segue racconta la nascita del granducato, le ville medicee, la flotta dei Cavalieri di Santo Stefano e un grande diorama illustra la famosa battaglia di Anghiari che “salvò” il Rinascimento.

Il museo continua poi in una grande sala dedicata al mecenatismo artistico, caratteristica peculiare della dinastia. Oltre alla galleria di pittura virtuale e una preziosissima collezione di monete originali dal XV al XVIII secolo, ritratti a incisione dei granduchi, qui si può ammira re una straordinaria scultura di Giovanni Battista Foggini che ritrae il granduca Ferdinando II ed è particolarmente interessante l’installazione interattiva che consente di ascoltare la musica che accompagnava la vita dei Medici, dall’invenzione fiorentina dell’Opera a quella del pianoforte, che allora si chiamava “fortepiano”.

Segue poi una sala dedicata al costume: le principesse medicee erano gli indiscussi arbitri del gusto! Inoltre, nello stesso ambiente si possono ammirare, tra le altre meraviglie, anche alcune statue per banchetti su modelli del Giambologna, realmente fuse nello zucchero.

L’ultima grande sala è dedicata alle scienze: i Medici fondarono la prima accademia scientifica al mondo e furono i più convinti sostenitori di Galileo Galilei. Nella stanza è conservata una collezione storica di animali imbalsamati, una serie di minerali e alambicchi legati all’alchimia, un modello del telescopio con il quale Galilei scoprì i pianeti medicei e persino un documento originale del papa che condannò l’astronomo pisano.

A tutto ciò si aggiunge, vero “gioiello” del museo, la piccola sala originariamente utilizzata come cappella palatina dallo Sforza Almeni, che conserva ancora oggi un prezioso soffitto affrescato del XVI secolo.

Infine, la “stanza del tesoro” dove è possibile ammirare la più fedele ricostruzione tridimensionale al mondo della corona granducale oggi perduta; da segnalare che la sala fu interamente affrescata nel XVIII secolo.

Prima dell’uscita, il visitatore transita in una sorta di “cantinetta” per conoscere e acquistare i vini preferiti dei Medici, tutelati dallo specifico Bando emesso da Cosimo III già nel 1716.

INFO

Museo de’ Medici

Palazzo di Sforza Almeni (primo pIano)

Via dei Servi 12 – 50122 | Firenze

Orari: dal venerdì al lunedì dalle 10 alle 18, il mercoledì dalle 14 alle 18, il giovedì dalle 10 alle 14; il martedì chiusura completa

Biglietti: 9 euro intero; 5 euro ridotto (da 7 a 25 anni, gruppi di minimo 10 persone, accompagnatori di persone con disabilità, residenti di Firenze); ingresso libero (da 0 a 6 anni, persone con disabilità, guide turistiche e giornalisti accreditati).

www.museodemedici.com