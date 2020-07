DRINK: APERITIVO&TONIC

BARTENDER: la crew del The Jerry Thomas Speakeasy di Roma

INGREDIENTI:

5 cl Aperitivo del Professore

15 cl Tonic Water London Essence

Garnish: Lemon Zest

IL DRINK:

Riempire un bicchiere con del ghiaccio fino al bordo, aggiungere i due ingredienti e il limone e mescolare con un bar spoon. Un aperitivo fresco e semplice, per sconfiggere l’afa che ci attanaglierà in estate, grazie all’Aperitivo Del Professore – realizzato in Piemonte nell’antica Distilleria Quaglia – che nasce dall’accurata infusione artigianale di mandarino, limone, genziana e rabarbaro.

I suoi sapori leggeri (15% il volume alcolico) e colori mediterranei rievocano le atmosfere dei favolosi anni Cinquanta… Tutto nasce nel The Jerry Thomas Speakeasy, www.thejerrythomasproject.it, primo ‘secret bar’ italiano, quest’anno in posizione 50 nella lista del The World Best 50 Bars, nato a Roma dieci anni fa con l’idea di riportare alla luce uno stile di miscelazione ormai dimenticato. Nel 2010 un gruppo di bartender decide di dare vita a questo piccolo Club nel cuore della Capitale mettendo a disposizione di colleghi, appassionati e curiosi un luogo dove sperimentare e condividere le loro particolari esperienze.

Gli anni che seguono sono fatti di viaggi, ricerca, studio, scambi culturali, seminari e tanta determinazione che permette al The Jerry Thomas Speakeasy di entrare per ben cinque volte nella classifica dei “50 World Best Bar”. Nel 2013 dopo una lunga e minuziosa ricerca storica e tecnica, vede la luce il “Vermouth Del Professore”, primo di una lunga serie di prodotti ideati in collaborazione con le Distillerie Quaglia, compresi tre gin di altissima qualità. E lo scorso anno esce anche “Twist on classic – I grandi cocktail del Jerry Thomas Project”, volume edito da Giunti, che vede raccontati i quattro protagonisti di questa storia: Roberto Artusio, Leonardo Leuci, Antonio Parlapiano e Alessandro Procoli.

Un libro che si fregia della prefazione di un cliente affezionato d’eccezione, Jude Law – che durante le riprese delle due stagioni di The Young Pope e The New Pope si affacciava spesso al locale – e la prefazione dello storico dei cocktail David Wondrich.