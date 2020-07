UNICEF/Diritti dei bambini: incontro tra Ministro Franceschini e Presidente UNICEF Samengo

2 luglio 2020 – Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini ha incontrato il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo. Nel corso dell’incontro – che si è svolto a Roma presso il Ministero – sono state affrontate diverse tematiche relative ai bisogni dell’infanzia nel nostro paese e alle possibili attività da realizzare in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a favore dei gruppi più vulnerabili. In particolare, è emersa l’opportunità di realizzare progetti e attività negli istituti penali per minorenni incentrate sulla musica, il teatro e le arti.

“I minorenni negli istituti penali sono spesso i più vulnerabili tra i vulnerabili perché alle spalle hanno storie di povertà, di violenza, di mancanza di opportunità.” – ha dichiarato Francesco Samengo, Presidente dell’UNICEF Italia. “Con questo incontro, grazie al Ministro Franceschini, abbiamo l’opportunità di pensare a nuovi progetti da realizzare insieme. L’arte come strumento di riscatto personale e sociale, l’arte come opportunità per una nuova vita.”

“Accolgo volentieri la proposta di UNICEF di sviluppare nuovi progetti con il MiBACT negli istituti penali per minorenni – ha affermato il Ministro Franceschini – La cultura è un formidabile veicolo di educazione alla bellezza; è fondamentale come strumento per la partecipazione e l’inclusione sociale e per poter garantire la prospettiva di un futuro diverso a tutti i ragazzi”.