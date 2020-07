Berlusconi lascia Palazzo Grazioli, l’ultima opera della Street Artist Laika

Roma, 2 luglio. Silvio Berlusconi cambia casa, lascia Palazzo Grazioli e la street artist Laika lo va a “salutare”, affiggendo in via degli Astali, proprio dietro la sua abitazione, un piccolo poster in cui il Cavaliere porta in spalla pesanti scatoloni dei traslochi con fascicoli processuali e ricordi piccanti delle sue famose serate. Spunta infatti la statua di Priapo, divinità greco-romana, protagonista, a quanto riferito, di alcuni “rituali” post-cena.

“Se quelle mura potessero parlare ne avrebbero di storie da raccontare…“.