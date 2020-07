Economia- Fleres: Unità Siciliana-Le Api lancia i programmi di sviluppo territoriale con gli Enti locali della Regione

“I punti di convergenza tra gli interessi del territorio e le prospettive di crescita complessiva della Sicilia e del Mezzogiorno in un contesto euro mediterraneo: saranno questi i temi al centro di un evento che radunerà a Trapani alcuni tra i massimi esperti di economia, lavoro, infrastrutture e marketing territoriale.

L’iniziativa, che avrà luogo nel prossimo settembre, nasce dalla comunanza di intenti tra il Comune di Trapani e Unità Siciliana- Le Api, emersa nel corso di un incontro tra Giacomo Tranchida, sindaco della città, e Salvo Fleres, portavoce del movimento, accompagnato da Livio Daidone, coordinatore della provincia di Trapani.

“L’obiettivo di Unità Siciliana-Le Api, così come del territorio di Trapani e di tutto il resto della Sicilia, è una terra moderna, efficiente e responsabile, libera da insofferenze ideologiche sulle provenienze di ciascuno, tanto quanto da nuovi servilismi verso chi finge di apprezzarci ma vuole solo colonizzarci – dichiara Fleres – L’evento a cui lavoreremo insieme al sindaco Tranchida costituirà il punto di partenza per un’azione politica concreta, plurale e bipartisan, a cui invitiamo a partecipare tutti quanti abbiano a cuore il progetto di una nuova Sicilia, che non abbia più delle altre Regioni, ma tanto quanto le è dovuto”.