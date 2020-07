Arrestato un uomo per rapina ed evasione

A Bientina (PI), i militari della locale Stazione Carabinieri e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pontedera (PI), nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 35enne, per rapina ed evasione .

Più nel dettaglio, i Carabinieri hanno rintracciato e bloccato l’uomo, già sottoposto alla detenzione domiciliare, poiché riconosciuto responsabile di rapina ai danni di una farmacia del paese; il soggetto è accusato di essere entrato nel citato esercizio commerciale, dove, armato di un coltello, si faceva consegnare l’incasso di 850 euro dall’addetto alle vendite e la somma di 90 euro da un cliente occasionale, al quale tentava inoltre di strappare una catenina.

L’ arrestato, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa.