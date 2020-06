Arte: Il TPC restituisce opere trafugate nel 2010 nel potentino

Posted by: Redazione

Filed under: Notizie

Il 30 giugno 2020, alle ore 18:00, a Tito (PZ), nella Chiesa della “Madonna delle Grazie”, in occasione della sua riapertura ai fedeli, alla presenza dell’Arcivescovo della Diocesi di Potenza S.E. Mons. Salvatore Ligorio, del Sindaco Graziano Scavone e del Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, Maggiore Giampaolo Brasili, si svolgerà la cerimonia di riconsegna di due sculture raffiguranti “Gesù Bambino” e il “Volto della Madonna”, entrambe asportate da quel luogo di culto il 16 novembre 2010.



L’attività di recupero trae origine da approfondimenti investigativi condotti nell’ambito di una più articolata indagine del Nucleo TPC di Napoli, coordinata dalla Procura della Repubblica partenopea, che ha permesso di acquisire elementi certi di colpevolezza nei confronti di ventinove persone, facenti parte di una strutturata organizzazione criminale, con base logistica in Campania, che ricettava beni d’arte provenienti da chiese e istituti religiosi ubicati sull’intero territorio nazionale.

Di fondamentale importanza per l’individuazione della preziosa scultura è risultata la comparazione delle immagini degli oggetti sequestrati, con quelle contenute nella Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che consentiva di accertare la riconducibilità degli antichi manufatti, con le sculture trafugate dalla Chiesa “Madonna delle Grazie” di Tito.

La restituzione odierna avvalora l’importanza dell’opera di sensibilizzazione che le articolazioni di questo Comando quotidianamente compiono con i responsabili degli Uffici Diocesani, anche attraverso la divulgazione, ai Parroci, della pubblicazione “Linee Guida per la Tutela dei Beni Culturali Ecclesiastici”, realizzata da questo Comando nel 2014 unitamente alla Conferenza Episcopale Italiana: la pubblicazione, oltre a contenere consigli pratici per la difesa dei beni chiesastici da eventi predatori, diffonde e valorizza le iniziative di catalogazione e censimento dei beni che le Diocesi, con grande impegno, stanno conducendo in ordine al proprio patrimonio culturale.

All’iniziativa saranno presenti, inoltre, il Capitano Alberto Calabria, Comandante della Compagnia Carabinieri di Potenza ed il Comandante della locale Stazione Carabinieri.