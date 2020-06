Ospedale Longo di Mussomeli, appello di Mancuso (FI): “Sia riaperto il reparto di chirurgia, fondamentale per l’esistenza della struttura ospedaliera”

Palermo, 29/06/2020: “La riapertura del reparto di chirurgia dell’ospedale di Mussomeli, chiuso sotto il regime di lockdown a causa della pandemia da Covid-19, è una necessità non solo per la comunità di Mussomeli ma anche per tutto l’Hinterland, il Vallone e tutti i paesi a sud della provincia nissena e delle altre province limitrofe. Tra parti sociali, operatori del settore e cittadinanza, facciamo fronte affinché sia riaperta la chirurgia”. Lo afferma il deputato di Forza Italia all’Ars, on. Michele Mancuso.