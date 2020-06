LA LEGA HA FATTO UN’APPELLO AI SICILIANISTI ? E CHISSENEFREGA, NOI IL NOME C’E’ L’ABBIAMO NEL SIMBOLO. IL LORO APPELLO E’ SQUALLIDO, OPPORTUNISTA E CI FA SCHIFO

Ci arriva all’orecchio che la Lega ha fatto un’appello ai Sicilianisti? E chissenefrega, noi il nome Sicilianisti c’è l’abbiamo nel simbolo. Il loro appello è squallido, opportunista e ci fa schifo . Eviti ancora di fare appello in tal senso.

Per quanto concerne ciò rispondiamo ancora una volta a chi tenta di fare confusione elettorale. Il Movimento delle Api, fondato da Emilio Manaò, nessuna intenzione ha di rincorre la Lega esaltandola e lusingandola sul nulla .

La Lega qua in Sicilia è sgradita, ed a sedicenti movimenti Api che ne tessono le lodi, che ancora continuano a pestarci i piedi rincorrendola, rispondiamo che è inutile declamare le lodi in quanto ad utilità, per destabilizzare apposta il progetto del Movimento delle Api, perche’ per Noi l’utilità della Lega è inutile, inesistente. Nessun dialogo potrà mai esserci nè con chi esalta la Lega, ne con la Lega stessa che è artista dell’anti meridionalismo, dell’anti sicilianismo, dell’anti sudismo, delle oppressioni, delle umiliazioni e delle offese gratuite contro il Popolo Siciliano.



La Lega ha fatto un’appello ai Sicilianisti ? Signori delle sedicenti api, lo ricordiamo anche voi, al momento gli unici che hanno nel simbolo la parola Sicilianisti è Il Movimento delle Api che ho fondato io e cioè Emilio Manaò, Il quale dichiara l’inutilità della Lega.

Nessun bisogno sentiamo verso la Lega; il Movimento delle Api , respinge al mittente ogni tipo di appello.

La Lega racconta balle, umilia e prende in giro il Popolo Siciliano.

Quello che per nulla funziona in Sicilia, strade,ospedali e sanità, ma soprattutto anche invasione di clandestini è anche colpa della Lega, e soprattutto colpa della Lega e delle politiche scellerate del suo Ministro dell’Interno che ha voluto Conte insieme a Di Maio, una Lega che insieme a Forza Italia ricordiamoci ha appena votato in parlamento l’abolizione dei vitalizi; una abolizione insensata, umiliante, offensiva, fatta in tempi di lockdown quando i lavoratori a cui è stata promessa la cassa integrazione prendono solo zero.

Ricordiamoci bene, la lega governa ancora gran parte delle commissioni parlamentari. Fa solo finta di stare all’opposizione.

Per cui evitiamo continua confusione. Lezioni dalla Lega ed ogni tipo di invito lo rifiutiamo e lo rispediamo al nord.

In Sicilia, sappiamo da soli di chi sono le colpe e quali sono i problemi.

Quindi si eviti proprio di tessere lodi in nome e per conto nostro, tanto meno lo faccia chi è già stato in regione. Sedicenti Api, più che Api dovrebbero chiamarsi, parassiti allo sbaraglio.