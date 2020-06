ECONOMIA \ CASTELLI, “ADESSO DECONTRIBUZIONE PER FAR RIPARTIRE LE IMPRESE”

Roma – “Con il taglio del cuneo fiscale abbiamo abbassato le tasse a 16 milioni di lavoratori. Adesso lavoriamo per far ripartire bene le imprese, non solo con la Cassa Integrazione, ma attraverso un taglio al costo del lavoro, una corposa decontribuzione per tutte quelle aziende che sono state colpite dalla crisi e vogliono continuare a dare lavoro”.

Così, su Facebook, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.