Denunce a Conte, con Berni abbiamo visto lungo Dichiarazione di Gianni Rubagotti, segretario della Associazione per l’Iniziativa Radicale ‘Myriam Cazzavillan

“Vedere lungo non significa essere apprezzati da tutti subito, vedere lungo significa che al momento ti possono lasciare solo come è stato lasciato solo all’inizio l’avvocato e consigliere del Municipio 1 Giampaolo Giorgio Berni Ferretti quando ha accolto la mia idea di esposto per cui anche io ero solo senza ricevere appoggi da altre aree radicali. E poi scoprire mesi DOPO che a essere fuori formazione non era l’unico aereo che aveva preso la traiettoria giusta ma tutti gli altri.

Ringrazio Panorama che nell’ultimo numero parla della caterva di denunce ed esposti fatti al Presidente del Consiglio Conte che consentiranno alla magistratura di analizzare se la gestione e la prevenzione della peggiore pandemia da un secolo a questa parte è stata fatta secondo legge dall’Avvocato del Popolo e dal suo governo.

Un governo che il PD, da Partito Democratico ma forse più in senso di Repubblica Democratica Tedesca che nel senso del Partito Democratico americano, vuole che commissari la sanità lombarda annullando il voto delle recenti elezioni regionali.

Ringrazio Panorama perché nella sua inchiesta parla dell’esposto di Giampaolo Giorgio Berni Ferretti che è citato per secondo e dei tanti altri atti giudiziari in questo senso fatti DOPO.”



