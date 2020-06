VITALIZI \ CASTELLI, “IN POLITICA PER TOGLIERE I PRIVILEGI, NON CI FERMIAMO”

Roma – “La mia avventura nel MoVimento 5 Stelle è iniziata con 2 battaglie: “Stop ai vitalizi” e “fuori i soldi dalla politica”. Togliere i vitalizi, dunque, e ridurre gli stipendi dei politici.

Abbiamo lottato per 10 anni su questi temi e nel 2018 sui vitalizi avevamo vinto.

Ieri al Senato si è consumata una vergogna, la Commissione Contenziosa li ha ripristinati annullando la delibera dell’Ufficio di Presidenza.

Ancora una volta la Casta contro il MoVimento e i Cittadini. Ma noi non ci fermiamo qua, siamo entrati nelle Istituzioni per cambiarle e per togliere i privilegi. Lo faremo, perché continuiamo ad essere la giusta via, alternativa a tutto quello che c’è stato in passato”.

Lo scrive su Facebook il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.