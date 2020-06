Fioramonti: Tabacco riscaldato bene di lusso mascherato da incentivo alla salute

“Tabacco riscaldato non è altro che un bene di lusso mascherato da incentivo alla salute, motivo per cui trovo ingiustificate le agevolazioni fiscali a questo settore”. Così dichiara l’On.Fioramonti (MISTO), già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

“La leva fiscale dovrebbe servire ad indirizzare i consumi verso le merci ed i servizi che fanno bene alla salute ed all’ambiente -continua Fioramonti-, non a concedere privilegi a qualche lobby per aumentare le vendite di prodotti mascherati da strumenti di benessere della persona, ma che in realtà altro non sono che beni di lusso”.

“Per questo è necessario che il Governo accolga l’emendamento che abbiamo presentato con Rossella Muroni insieme ai deputati Fassina, Fusacchia, Lattanzio, Quartapelle,Procopio, Palazzotto, Ubaldo Pagano, Gribaudo, Trano.”

“È ora che l’azione di questo Governo metta al primo posto la salute dei suoi cittadini senza perdersi in una nuvola di fumo”- conclude infine l’ex Ministro.